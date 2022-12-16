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Число жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8

Число жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8 Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до восьми человек, еще один пострадавший скончался в больнице после операции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требо
В регионе
16 декабря 2022 г. 09:32
Число жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8

Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до восьми человек, еще один пострадавший скончался в больнице после операции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят", - рассказала главврач Троицкой центральной районной больницы (ЦРБ) Светлана Кирдяшова.

По ее словам, пациентов, состояние которых близко к удовлетворительному, для более точной диагностики направили в медучреждения Хабаровска. Троим пострадавшим в аварии, уточнила госпожа Кирдяшова, были проведены операции в Троицкой ЦРБ.

Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В компании перевозчика проводятся обыски.

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