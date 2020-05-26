Число жертв COVID-19 в Армении превысило 90

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 7 402. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 25 мая, в стране было 7 113 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 289 новых случаев.

От осложнений коронавируса умер 91 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.

Как сообщает пресс-служба минздрава Армении, за истекшие сутки скончались три женщины в возрасте 70-и 81-го и 83-и лет и мужчина 85 лет. У всех них были сопутствующее хронические заболевания.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3220. На лечении находятся 4052 человека. В стране проведено в общей сложности 52 554 теста.