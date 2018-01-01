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    Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

    Еще несколько человек пострадали в ходе акции протеста

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек.

    Как передает Report,  со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает иранское государственное телевидение. 

    По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.

    ***13:13

    По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

    По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан).

    "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

    Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.

    "Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

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