Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек.

Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает иранское государственное телевидение.

По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.

***13:13

По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан).

"Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.

"Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.