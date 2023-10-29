Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 45

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 35.

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 45.

Как передает Report, об этом сообщил казахстанский телеканал "Хабар-24" со ссылкой на заместителя директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского.

Ранее поступила информация о 42 погибших в результате ЧП и поисках 4 горняков.

14:24

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 42, поиски еще 5 горняков продолжаются.

Как передает Report , об этом заявила пресс-служба МЧС Казахстана.

"По состоянию на 15:00 (13:00 - бакинское время) обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 5 шахтеров", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось о 38 погибших в результате ЧП.

12:36

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 38, поиски еще 8 горняков продолжаются.

Как передает Report , об этом заявила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Информация по состоянию на 14:00 (12:00 - бакинское время). На шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски 8 шахтеров продолжаются. Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах", - говорится в сообщении.

07:27

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 35.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 33 погибших в результате ЧП.

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 октября объявлен днем общенационального траура.

Напомним, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.