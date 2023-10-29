Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 35

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 35.

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 35.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 33 погибших в результате ЧП.

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 октября объявлен днем общенационального траура.

Напомним, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.