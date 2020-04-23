​Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек

"За последние сутки в Турции еще 115 человек стали жертвами пандемии коронавируса".

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число жертв коронавируса в стране достигло 2 491 человека.

Министр добавил, что за прошедшие сутки было выявлено 3 116 случаев заражения, таким образом общее число заразившихся выросло до 101 790 человек.

Ф.Коджа также заявил, что до сих пор в Турции от коронавируса излечился 18 491 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.