В России выявлено рекордное число заразившихся СOVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, в России за время пандемии выявили 2 431 731 случай заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 508 против 569 днем ранее. Всего от инфекции умерли 42 684 пациента. В стране регистрируют больше 500 смертей пятый день подряд.