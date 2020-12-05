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В России выявлено рекордное число заразившихся СOVID-19 за сутки

В России выявлено рекордное число заразившихся СOVID-19 за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии
В регионе
5 декабря 2020 г. 12:29
В России выявлено рекордное число заразившихся СOVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, в России за время пандемии выявили 2 431 731 случай заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 508 против 569 днем ранее. Всего от инфекции умерли 42 684 пациента. В стране регистрируют больше 500 смертей пятый день подряд.

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