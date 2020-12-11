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Число заразившихся COVID-19 в России возросло за сутки на 28 585

Число заразившихся COVID-19 в России возросло за сутки на 28 585 Общее количество инфицированных достигло 2 597 711
В регионе
11 декабря 2020 г. 12:16
Число заразившихся COVID-19 в России возросло за сутки на 28 585

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента.

Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.

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