Число заразившихся COVID-19 в России возросло за сутки на 28 585

Общее количество инфицированных достигло 2 597 711

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента.

Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.