​Число заразившихся коронавирусом в России превысило 90 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-премьер России, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.
Она уточнила, что 86 случае заражения — завозные.
По ее словам, четыре человека уже выздоровели, а 79 человек находится в стационаре.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.