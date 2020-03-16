​Число заразившихся коронавирусом в России превысило 90 человек

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Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-премьер России, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

Она уточнила, что 86 случае заражения — завозные.

По ее словам, четыре человека уже выздоровели, а 79 человек находится в стационаре.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.