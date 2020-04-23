Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 63 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 62 773, на 4 774 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, за последние сутки в России умерли 42 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся выросло до 555.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



