Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 63 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 62 773, на 4 774 за сутки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, за последние сутки в России умерли 42 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся выросло до 555.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.