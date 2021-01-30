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Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось на 676 человек

Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось на 676 человек За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 676 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 441 человек, 11 пациентов скончались.
В регионе
30 января 2021 г. 11:18
Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось на 676 человек

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 676 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 441 человек, 11 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Общее число инфицированных COVID-19 в соседней стране составляет 257 632 человека. Из них 248 537 выздоровели, 3 159 умерли.

В настоящее время на карантине находятся 530, на стационарном контроле - 2 694 человек. Под медицинским наблюдением в специальных гостиницах находятся 311 человек, перенесших заболевание в легкой форме.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 676 nəfər artıb

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