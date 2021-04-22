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Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс. За последние 24 часа было проведено 27 995 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом
В регионе
22 апреля 2021 г. 11:01
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс.
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В Грузии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус сдали еще 1 226 человек, 688 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 300 264 человек. Из них 283 557 выздоровели, 3 981 человек умер.

За последние 24 часа было проведено 27 995 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Georgia's COVID tally hits new milestone
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 300 mini ötüb

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