Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс.

За последние 24 часа было проведено 27 995 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус сдали еще 1 226 человек, 688 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 300 264 человек. Из них 283 557 выздоровели, 3 981 человек умер.

За последние 24 часа было проведено 27 995 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.