Число заразившихся коронавирусом в Армении продолжает расти

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По данным на 9.00 19 марта в результате тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Армении подтверждено еще пять случаев. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

В целом, по данным ведомства, на данный момент зафиксировано 115 случаев COVID-19, один человек выздоровел.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 110.

Первый в Армении случай коронавирусной инфекции был подтвержден 1 марта, пациент уже выздоровел и выписался из больницы.