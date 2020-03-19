Число заразившихся коронавирусом в Армении продолжает расти

По данным на 9.00 19 марта в результате тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Армении подтверждено еще пять случаев. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.
Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов медики оценивают как удовлетворительное.
В целом, по данным ведомства, на данный момент зафиксировано 115 случаев COVID-19, один человек выздоровел.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 110.
Первый в Армении случай коронавирусной инфекции был подтвержден 1 марта, пациент уже выздоровел и выписался из больницы.