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Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 422 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 422 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 004.
В регионе
13 марта 2022 г. 11:34
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 422 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 004.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 12 марта 2022 года таких случаев было 421 953. Таким образом, суточный прирост составил 51.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении - 8 572 (плюс 2 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний - 1 635 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 408 396. На лечении находятся 3 533 человека. Общее количество проведенных тестов - 2 935 042 (плюс 2022 за сутки)

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Версия на английском языке Armenia's all time COVID case count exceeds 422,000

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