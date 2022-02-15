Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 408 381.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 408 381.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 307.

От осложнений коронавируса умерли 8 201 (плюс 15 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 575 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 379 126. На лечении находятся 19 479 человек.