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Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 408 381.
В регионе
15 февраля 2022 г. 11:28
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 408 381.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 307.

От осложнений коронавируса умерли 8 201 (плюс 15 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 575 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 379 126. На лечении находятся 19 479 человек.

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Версия на английском языке Armenia's COVID death toll passes 8,200
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 8 200-ü ötüb

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