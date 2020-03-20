Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 130 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 136 человек. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

По-прежнему из заразившихся вылечился один человек.

Первый в Армении случай коронавирусной инфекции был подтвержден 1 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.