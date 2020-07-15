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Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс.

Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс. За сутки в стране были выявлены свыше 400 новых случаев заражения коронавирусом
В регионе
15 июля 2020 г. 10:00
Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс.

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 15 июля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 14 293", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы 4 случая смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся составило 68 человек.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8 327. Во вторник из больниц были выписаны 297 человек, это новый рекорд количества выписанных за день. Сейчас на лечении находятся 5 898 пациентов с COVID-19, в том числе 51 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.

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