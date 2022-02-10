Число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к 200 тыс. человек

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки возросло на 19 446, что на 3,63% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки возросло на 19 446, что на 3,63% меньше показателя предыдущего дня.

Как передает Report, об этом сообщил Оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

Снижение количества госпитализаций произошло в 51 регионе, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 197 076, до 13 527 845. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 106 092, до 10 909 397. Днем ранее в штабе сообщили о 97 163 вылечившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 701, до 338 091. Днем ранее было выявлено 669 смертей.