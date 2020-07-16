Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч

За сутки умерли 167 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 428, общее число заразившихся достигло 752 797. Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 443, всего выздоровели уже 531 692 человека. По информации штаба, доля выздоровевших превысила 70% от общего числа заразившихся в стране.

За сутки умерли 167 человек, всего число жертв коронавируса составило 11 937 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.