О нас
Report Georgia

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч За сутки умерли 167 человек
В регионе
16 июля 2020 г. 11:41
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 428, общее число заразившихся достигло 752 797. Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 443, всего выздоровели уже 531 692 человека. По информации штаба, доля выздоровевших превысила 70% от общего числа заразившихся в стране.

За сутки умерли 167 человек, всего число жертв коронавируса составило 11 937 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006
16 июля 2020 г. 10:41
При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек
При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек
16 июля 2020 г. 09:29
Правительство России одобрило разработку 26 видов вакцин от COVID-19
Правительство России одобрило разработку 26 видов вакцин от COVID-19
15 июля 2020 г. 18:20
Иран в течение недели начнет производство препарата от COVID-19
Иран в течение недели начнет производство препарата от COVID-19
15 июля 2020 г. 15:01
В Иране число жертв коронавируса за сутки достигло 199
В Иране число жертв коронавируса за сутки достигло 199
15 июля 2020 г. 14:30
Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить
Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить
15 июля 2020 г. 13:11
Российские вертолеты патрулируют армяно-турецкую границу
Российские вертолеты патрулируют армяно-турецкую границу
15 июля 2020 г. 13:00
В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19
15 июля 2020 г. 12:06
Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране
Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране
15 июля 2020 г. 10:57
Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс.
Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс.
15 июля 2020 г. 10:00

Последние новости

12:25
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20% Энергетика
12:16
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус Здравоохранение
12:15
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3% Энергетика
12:11
ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов Финансы
11:57
В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки Социальная защита
11:53
ФотоМинобороны Азербайджана: Уничтожен БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт
11:50
Беларусь продолжает закупку нефти у США Энергетика
11:48
Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля Другие страны
11:42
Названо число занятого населения в Азербайджане Социальная защита
11:41
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч В регионе
11:38
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти Энергетика
11:37
Браки и разводы в Азербайджане: статистика за январь-май Внутренняя политика
11:35
За 5 месяцев зарегистрировано почти 25 тысяч смертей Происшествия
11:29
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9% Бизнес
11:28
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25% Бизнес
Вся новостная лента