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Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 264 тыс. человек

Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 264 тыс. человек В настоящее время в карантинном режиме находятся 386 человек, под стационарным контролем - 2 083 человека
В регионе
11 февраля 2021 г. 10:59
Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 264 тыс. человек
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В Грузии за последние сутки инфекция коронавируса была выявлена еще у 557 человек, 639 выздоровели и выписаны домой, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране подтверждено 264 158 случаев заражения COVID-19. 256 024 человек выздоровели, 3 321 скончался.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 386 человек, под стационарным контролем - 2 083 человека, 290 бессимптомных больных получают лечение в специальных отелях.

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Версия на английском языке Over 550 Georgians test positive for COVID
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda COVID-19-a yoluxanların sayı 264 mini ötüb

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