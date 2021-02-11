Число заразившихся COVID-19 в Грузии превысило 264 тыс. человек

В настоящее время в карантинном режиме находятся 386 человек, под стационарным контролем - 2 083 человека

В Грузии за последние сутки инфекция коронавируса была выявлена еще у 557 человек, 639 выздоровели и выписаны домой, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране подтверждено 264 158 случаев заражения COVID-19. 256 024 человек выздоровели, 3 321 скончался.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 386 человек, под стационарным контролем - 2 083 человека, 290 бессимптомных больных получают лечение в специальных отелях.