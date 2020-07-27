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Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919 Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 919, умерли 17 больных.
В регионе
27 июля 2020 г. 21:45
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919

Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 919, умерли 17 больных.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлено 919 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 227 019. Умерли 17 больных, всего умерших – 5 630. Вылечились сегодня 982 пациента, всего - 210 469", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

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