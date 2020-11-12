Число зараженных COVID-19 в Армении увеличилось на 2 132

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 2 132 и достигло 112 680

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 2 132 и достигло 112 680. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 ноября, таких случаев было 110 687.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 668 человек (плюс 32 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 430 (плюс 11 за минувшие сутки).