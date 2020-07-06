Число зараженных COVID-19 в Армении приближается к 29 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 28 936, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 28 936, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 июля, в Армении было 28 606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 330 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 491 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 159 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 16 302. На лечении находятся 11 984 человека. Общее количество проведенных тестов – 123 815.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 июля, в стране было 28 606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 330 новых случаев заражения.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

