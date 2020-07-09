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Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч

Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 30 346
В регионе
9 июля 2020 г. 10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 30 346. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении. 

Для сравнения, по состоянию на 8 июля в стране было 29 820 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 526 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 535 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 170 (6 случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 18 000. На лечении находятся 11 641 человек. Общее количество проведенных тестов – 129 166.

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