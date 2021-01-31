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Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 167 тысяч

Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 167 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 026.
В регионе
31 января 2021 г. 11:06
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 167 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 026.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 января, таких случаев было 166 901. Таким образом, за сутки выявлено 125 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 080 человек (+9 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 769 (+3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 157 519. На лечении находятся 5 658 человек. Общее количество проведенных тестов – 648 520.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 167 mini ötdü

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