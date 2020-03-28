Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 311

Общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине составило 311, восемь пациентов скончались. Как сообщает Report cо ссылкой на RT, об этом заявили в министерстве здравоохранения Украины.

Три человека умерли в Ивано-Франковской области. В Житомирской, Ровенской, Сумской, Черновицкой и Тернопольской области зарегистрировали по одному летальному случаю.

По данным Центра общественного здоровья страны, за сутки зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19.

Отмечается, что пять пациентов выздоровели, в том числе один ребёнок.