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Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 10 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 10 тыс. человек

Количество выявленных заражений коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, до 10827, число умерших - на 37, до 168.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня было проведено 11535 тестов, из них 1610 положительных, всего у нас 10827 заразившихся. Мы потеряли сегодня 37 пациентов, всего умерших - 168. Выздоровели всего 162 пациентов, 725 находятся в реанимации", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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