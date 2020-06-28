​Число зараженных коронавирусом в России превысило 634,4 тыс. человек

Число выявленных заболевших коронавирусом в России выросло на 6 791 за сутки до 634 437.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 791 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2198 (32,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 634 437 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.