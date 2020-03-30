Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки превысило 3 тысяч человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило 3186 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 41 тысячу.

Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 3186 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 41 495 человек", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

К.Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 117 человека, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 2757".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.