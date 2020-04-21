Число зараженных коронавирусом в Иране приблизилось к 85 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране приближается к 85 тысячам, скончались почти 5,3 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки выявлено 1 297 случаев заражения коронавирусом по всей стране. К текущему моменту общее число зараженных достигло 84 802. Выздоровели 60 965 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRIN.

Он также добавил, что за прошедшие 24 часа кончались 88 человек. Таким образом, число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 5 297.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.