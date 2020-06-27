Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч

Число выявленных заразившихся коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 456 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 125 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 220 180, жертв – 10 364. При этом на данный момент выздоровели около 180,7 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.