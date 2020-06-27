Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч

Число выявленных заразившихся коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 456 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 125 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 220 180, жертв – 10 364. При этом на данный момент выздоровели около 180,7 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.