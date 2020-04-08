​Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 208

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 208 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Накануне сообщалось о 196 случаях инфицирования.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 208, среди них выздоровели - 46, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 4674 человек, под наблюдением 362", - сообщается на сайте.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли три пожилые женщины, по словам врачей, у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний.

Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.