​Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 83 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 83 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, за скопление более десяти человек назначена ответственность.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 83, среди них выздоровели - 14, в режиме карантина – 4 641, под наблюдением 239", - сообщается на сайте.