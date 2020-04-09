​Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 214 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 214 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 214, среди них выздоровели – 50, смертельных случаев - 3, в режиме карантина находятся 4559 человек, под наблюдением 353", - сообщается на сайте.

Накануне сообщалось о 211 случаях инфицирования.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00. Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты.