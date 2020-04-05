​Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 170 человек

В Грузии подтверждено еще 8 случаев заражения коронавирусом

Как передает местное бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии по коронавирусу.

Таким образом число заразившихся в стране достигло 170 человек, 36 из них выздоровели, один скончался.

В настоящее время 5 550 человек находятся на карантине, 281 - под стационарным контролем.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 204 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 200 319 человек. 246 174 из них выздоровели, 64 667 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.