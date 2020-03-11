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Число заражённых коронавирусом в Беларуси возросло до 12

​Число заражённых коронавирусом в Беларуси возросло до 12

© grodnonews.by

В Беларуси число заражённых коронавирусной инфекцией возросло до 12. 

Как передает Report, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что 11 марта коронавирус диагностировали у трёх человек из Минска, Гродно и Гомеля.

Также проводится дополнительное обследование ещё одной пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. При отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат анализа на COVID-19. Она приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью.

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