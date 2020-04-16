Число зараженных коронавирусом в Армении продолжает расти

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1 159. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно последним данным, количество жертв COVID-11 в Армении составляет 19, число излечившихся - 358. 783 проходят лечение.

13 апреля правительство Армении приняло решение продлить режим ЧП еще на 30 дней: с 17:00 14 апреля до 17:00 14 мая. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.

По всей стране введены ограничения на передвижение граждан. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, имея при себе паспорт и заполненную анкету. Запрещена работа общественного транспорта.