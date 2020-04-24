Число зараженных коронавирусом в Армении приблизилось к 1 600

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1 596, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения за сутки увеличилось на 73.

От COVID-19 излечились 728 пациентов, на лечении находится 841 человек. Умерли в общей сложности 27 человек. Всего проведен 16 551 тест.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей. Деятельность общественного транспорта запрещена. Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя. В случае с государственными ведомствами такие справки могут заменяться служебными удостоверениями.