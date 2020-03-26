Армянские военнослужащие изолированы с подозрением на коронавирус

Трое контрактных военнослужащих Вооруженных сил Армении прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщает Report со ссылкой на ru.1in.am, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

В информации отмечается, что трое контрактных военнослужащих сдали тесты на COVID-2019. У члена семьи одного из них подтверждено наличие коронавируса.

Военнослужащие изолированы.

Отметим, что по состоянию на 10:00 26 марта количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 290, количество выздоровевших -18 человек.