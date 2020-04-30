Число заражённых коронавирусом в Украине превысило 10 тысяч

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине превысило 10 тыс.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ)

Отмечается, что за сутки в стране было выявлено 540 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заражённых COVID-19 в Украине достигло отметки в 10 406.

Вместе с этим указывается, что всего из-за коронавируса в стране умер 261 человек, при этом 1 238 пациентов выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.