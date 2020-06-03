Наверх

Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 800

Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 800

В Грузии еще у четверых человек обнаружен коронавирус.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 800

Руководитель центра отметил, что за последние сутки умер еще один человек. Таким образом, число смертей от этого заболевания в стране достигло 13.

Отмечается, что покойный был жителем села Мушевани (Дяллар) Болнисского района, где проживают азербайджанцы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!