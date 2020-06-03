Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 800

В Грузии еще у четверых человек обнаружен коронавирус.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 800.

Руководитель центра отметил, что за последние сутки умер еще один человек. Таким образом, число смертей от этого заболевания в стране достигло 13.

Отмечается, что покойный был жителем села Мушевани (Дяллар) Болнисского района, где проживают азербайджанцы.