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Число заражений COVID-19 в Казахстане возросло до 191

​Число заражений COVID-19 в Казахстане возросло до 191

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 191.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Казахстана.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Нур-Султане. 

Заболевшие есть уже в десяти из 14 областей республики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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