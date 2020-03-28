​Число заражений COVID-19 в Казахстане возросло до 191

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 191.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Казахстана.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Нур-Султане.

Заболевшие есть уже в десяти из 14 областей республики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.