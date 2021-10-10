Число заражений COVID-19 в Армении превысило 272 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 272 356.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 272 356.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 9 октября таких случаев было 271 205. Таким образом, число обнаруженных за сутки случаев составило 1 151.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 549 (+20 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 227 (+1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 248 267. На лечении находятся 17 313 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 805 317 (8 428 за последние сутки).