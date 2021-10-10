О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заражений COVID-19 в Армении превысило 272 тысяч

Число заражений COVID-19 в Армении превысило 272 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 272 356.
В регионе
10 октября 2021 г. 11:06
Число заражений COVID-19 в Армении превысило 272 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 272 356.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 9 октября таких случаев было 271 205. Таким образом, число обнаруженных за сутки случаев составило 1 151.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 549 (+20 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 227 (+1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 248 267. На лечении находятся 17 313 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 805 317 (8 428 за последние сутки).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia sees over 1,100 COVID cases per day
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxma ilə bağlı son statistika açıqlanıb

Самое важное

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi