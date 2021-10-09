Число заражений COVID-19 в Армении превысило 270 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 271 205. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 271 205. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 8 октября таких случаев было 269 874. Таким образом, число обнаруженных за сутки случаев составило 1 331.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 529 (плюс 20 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 227 (плюс 1 за минувшие сутки).