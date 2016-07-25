Число задержанных военных, атаковавших отель Эрдогана, выросло до 7

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Семеро мятежных военных, участвовавших в нападении на отель, где отдыхал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, задержаны в районе города Мармарис на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV в понедельник с места события.

В ночь, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. В район направлены дополнительные силы полиции. Всего в нападении на отель подозреваются 17 военнослужащих.

Четверо беглых военнослужащих были задержаны во время проверки на дороге в районе Мармариса, ещё трое прятались в лесу рядом с трассой Мармарис-Мугла.