Число задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле превысило 50 человек

Число задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле возросло до 51 человека, 28 из них находятся на допросе.

Число задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле возросло до 51 человека, 28 из них находятся на допросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство İHA.

По данным агентства, 23 задержанных будут депортированы из страны. Решение по остальным будет принято по окончании допросов. Из 28 человек, которые дают показания, трое турок. Эти лица были задержаны в результате рейдов по 30-ти адресам в Стамбуле.

Расследование ведет группа из 150 специалистов. Установлено, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомашине с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. IHA сообщает, что выстрелы совершил нападавший с инициалами Д. Т., который, как отмечается, является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. заклинило оружие.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.