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Число задержанных по делу о теракте в Иране выросло до 10 человек

Число задержанных по делу о теракте в Иране выросло до 10 человек Силы правопорядка Ирана задержали 10 подозреваемых по делу о теракте в мечети Шах-Черах, расположенной в городе Шираз провинции Фарс.
В регионе
14 августа 2023 г. 12:52
Число задержанных по делу о теракте в Иране выросло до 10 человек

Силы правопорядка Ирана задержали 10 подозреваемых по делу о теракте в мечети Шах-Черах, расположенной в городе Шираз провинции Фарс.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"На данный момент силами безопасности провинции Фарс задержано 10 подозреваемых в связи с терактом. Операция по выявлению других лиц, причастных к происшествию, продолжается", cообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави заявил о задержании четверых подозреваемых в причастности к теракту в мечети.

13 августа иранские СМИ сообщали, что два террориста совершили теракт, в результате есть погибшие и раненые.

Это уже второй теракт в данной мечети. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. В результате инцидента 13 человек погибли, 45 получили ранения.

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Версия на английском языке Number of detainees in Iran attack case rises to 10

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