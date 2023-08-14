Число задержанных по делу о теракте в Иране выросло до 10 человек

Силы правопорядка Ирана задержали 10 подозреваемых по делу о теракте в мечети Шах-Черах, расположенной в городе Шираз провинции Фарс.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
"На данный момент силами безопасности провинции Фарс задержано 10 подозреваемых в связи с терактом. Операция по выявлению других лиц, причастных к происшествию, продолжается", – cообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави заявил о задержании четверых подозреваемых в причастности к теракту в мечети.
13 августа иранские СМИ сообщали, что два террориста совершили теракт, в результате есть погибшие и раненые.
Это уже второй теракт в данной мечети. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. В результате инцидента 13 человек погибли, 45 получили ранения.