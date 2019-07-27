Число задержанных за участие в несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

Как передаёт Report, oб этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московской полиции.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека", - сказал представитель ГУ МВД. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, добавили в полиции.

Ранее в полиции сообщили о задержании 295 участников несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.