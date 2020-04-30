Число заболевших COVID-19 в России превысило 100 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч - зараженных уже 106 498 человек, за сутки прибавилось 7 099, почти 40% из них без симптомов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Также отмечается, что за последние сутки подтвержден 101 летальный случай, всего умерших: 1 073.

Согласно сообщению, за последние сутки в России подтверждены 7 099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2829 случаев (39,9%) без клинических проявлений. Число выявленных за сутки случаев впервые превысило семь тысяч.

Накануне был зафиксирован 5 841 случай заражения.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.