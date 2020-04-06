Число заболевших COVID-19 в Украине за ночь выросло до 1319 тыcячи

Число инфицированных коронавирусом в Украине за ночь выросло до 1,319 тысячи, зафиксировано 11 новых случаев, жертв стало 38.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на вечер воскресенья было известно о 1,308 тысячи случаях заражения коронавирусом, 37 человек умерли, 28 выздоровели.

"По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1,319 тысячи лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве – 234 человека, в Черновицкой области – 220, Тернопольской – 160, Ивано-Франковской – 116.